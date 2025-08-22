Las autoridades entregaron un nuevo balance oficial sobre el número de víctimas que dejó el atentado terrorista en inmediaciones a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez perpetrado en la tarde de este jueves 21 de agosto. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, indicó que el ataque dejó un saldo de 71 personas heridas y 6 fallecidas.

“Terminando la jornada de hoy, producto del atentado terrorista que se vivió en la ciudad de Cali, tenemos el siguiente balance: 71 heridos: 30 hombres, 41 mujeres; ocho menores de edad y tres adultos mayores de 60 años. Cuatro pacientes permanecen en estado crítico hospitalario. Adicionalmente y desafortunadamente, tenemos el reporte de seis personas fallecidas”, explicó Escobar.

Además, el funcionario señaló que las personas heridas están siendo atendidas en 17 centros de salud de la ciudad.

“Esperamos que se mantengan estables a lo largo de la noche. Y cualquier reporte adicional lo daremos a conocer debidamente”, dijo.

También, manifestó que se pondrá en marcha un plan de acompañamiento psicosocial para las víctimas, sus familias y allegados.