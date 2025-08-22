Por lo menos tres cabecillas de las disidencias de las Farc son señalados de ser los determinadores del ataque con vehículos cargados de explosivos justo en frente de la Escuela de Aviación Militar (Emavi), según señala el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Para Sánchez estos actos terroristas se deben como retaliación a la ofensiva militar en la recuperación del cañón del Micay, que por años ha sido el fortín de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70 %. A los criminales no les queda otra opción, sino mostrar su desespero atacando a la población civil”, aseveró.

“Ese ataque criminal, ese ataque cobarde, ese ataque terrorista contra la población civil, fue perpetrado por la estructura narco criminal ‘Jaime Martínez’, que hace parte de las disidencias del cartel del narcotraficante alias Mordisco”, indicó el ministro al término de un consejo de seguridad en el que participaron altos mandos militares y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, este 22 de agosto en la madrugada.

Sánchez Suárez explicó que el cabecilla de dicha estructura es alias Marlon, señalado como determinador intelectual del atentado. También se relaciona a alias Kevin, reclutador de menores y cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’.

Por su captura, recordó el Ministro, se han fijado recompensas de hasta $3.284 millones por ‘Marlon’, $1.641 millones por ‘Kevin’ y $4.450 millones por ‘Iván Mordisco’.

“Ese atentado terrorista no quedará impune aunque sintamos dolor. Todo lo contrario, Vamos con más vigor y con más fuerza”, finalizó el alto funcionario.