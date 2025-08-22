El Gobierno nacional confirmó en la tarde de este viernes la nueva urgencia manifiesta para un contrato con Thomas Greg & Sons que garantizará la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.

Leer más: Identifican a capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

En ese sentido, la Cancillería emitió una resolución donde declara dicha urgencia manifiesta desde el 11 de agosto de este año hasta el 30 de abril de 2026, para un nuevo contrato con la firma para la expedición de pasaportes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que este nuevo contrato de ocho meses con Thomas Greg & Sons es suficiente para “culminar la implementación del nuevo modelo, sin prolongaciones indebidas y en armonía con el principio de temporalidad que rige la contratación por urgencia manifiesta”.

Le sugerimos: Ataque a bala en terraza de vivienda deja un muerto y un herido

Asimismo, la resolución 9407 especifica que en el periodo acordado se debe “adelantar la contratación directa del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como del servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo”.

Ver también: “Yo no hubiese traído a Jarlan a Junior”: Comesaña

De igual manera, la Cancillería ordenó a las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantar, con mayor diligencia, los trámites presupuestales requeridos para garantizar los compromisos pactados en el contrato.

Cancillería Cancillería emite resolución con la urgencia manifiesta para la expedición de pasaportes hasta abril de 2026.

Texto del acuerdo con Portugal para expedición de pasaportes

A inicios de agosto, el Gobierno dio a conocer el texto del acuerdo entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la expedición de pasaportes. Fue publicado en la plataforma de SECOP 1.

“Este convenio se firma en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre la República de Colombia y la República de Portugal, según el cual las condiciones de cooperación establecidas se materializarán a través de la Imprenta Nacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este instrumento jurídico contó con la aprobación del Consejo de Ministros de Portugal, avalando y delegando en la imprenta Casa de la Moneda de ese país la realización del acuerdo”, se lee en el comunicado divulgado en ese momento.