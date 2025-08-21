Un juez penal de control de garantías de Bogotá avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación con Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd

Con esta decisión, el exfuncionario servirá como testigo de cargo contra otros involucrados en el direccionamiento ilegal de contratos en la UNGRD entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario se compromete a expresar públicamente su arrepentimiento y garantía de no repetición en conductas delictivas.

“Producto del principio de oportunidad, se suspende parcialmente la acción penal contra Pinilla Álvarez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, por el término de un año con posibilidad de prórroga”, explicaron.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Durante la investigación se estableció que Sneyder Pinilla se reunió y concertó con otros funcionarios y particulares para orientar varios contratos u órdenes de proveeduría destinados a la atención de emergencias en varios departamentos del país.