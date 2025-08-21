Cinco personas señaladas de pertenecer a una red delictiva fueron judicializadas por grabar y compartir en aplicaciones de mensajería instantánea videos de abusos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que adelantó labores investigativas en articulación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), algunos de los registros audiovisuales fueron “grabados o transmitidos vía streaming” desde la ciudad de Bucaramanga (Santander) y diferentes municipios de Magdalena, Córdoba y Cesar.

Los videos de los abusos de los menores de edad eran enviados por los capturados a contactos nacionales e internacionales, según las investigaciones.

Entre las personas judicializadas figura una mujer de nacionalidad venezolana señalada de someter a su hija y a su nieta, y transmitir en vivo los abusos sexuales.

Tras conocer el caso, las autoridades iniciaron las indagaciones tendientes a dar con la identidad y paradero de los responsables. Las pistas llevaron a los investigadores hasta El Banco, Magdalena; Chiriguaná, Cesar; y Bucaramanga, Santander, donde se llevaron a cabo las diligencias de captura.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y la mujer a la que se atribuye la explotación sexual de su hija y su nieta.

Las dos niñas de 5 y 11 años quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su cuidado y restablecimiento de derechos.

La Fiscalía imputó a los capturados por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

En contra de otra mujer que estaría implicada en los hechos delictivos pesa una notificación azul de Interpol, y se está a la espera de su deportación de Estados Unidos.