El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la comercialización fraudulenta del Té Matcha Orgánico de 125 gr. Según la entidad, este producto utiliza un certificado sanitario falso y no cuenta con autorización oficial para su venta en el país.

Leer más: Un año sin saber del paradero de la menor Ana Valeria Alfaro, desaparecida en el suroriente de Barranquilla

El Invima emitió la Alerta Sanitaria No. 238-2025 tras una serie de denuncias ciudadanas y actividades de inspección, vigilancia y control que realizó previamente. Según la institución, el ‘Té Matcha Orgánico’ se vende bajo el certificado sanitario VINVIMA 22-0122542, el cual es falso

La entidad reiteró que todas las bebidas y alimentos comercializados en Colombia tienen que cumplir obligatoriamente con la reglamentación sanitaria vigente.

Además de la autorización sanitaria, la normativa especifica que un producto alimenticio es catalogado como fraudulento cuando el envase o etiqueta pueda llevar a confusiones sobre su composición o uso, tal como lo enfatiza la Resolución 2674 de 2013.

Ver también: La ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga que protege los derechos laborales de las personas con discapacidad

De acuerdo al Invima, la responsabilidad del cumplimiento de esta ley recae sobre los titulares de registros sanitarios, importadores, fabricantes y comercializadores, quienes deben garantizar la seguridad y legalidad de los productos ofrecidos a los consumidores.