Desde el pasado 12 de agosto las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de down, quien fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Tras ocho días de su desaparición, el padre de la menor, Manuel Afanador, indicó que se ha difundido mucha información en redes sociales que ha entorpecido el proceso de búsqueda.

“Han empezado a especular en redes sociales que la niña apareció, que está bien, que los papás son culpables (…) Les pido a los ciudadanos que se pongan la mano en el corazón. Una vez Valeria esté sana y salva con nosotros, les estaremos comunicando”, dijo Afanador en diálogo con el canal ‘Citytv’.

Asimismo, Afanador manifestó que hasta el momento no se han obtenido resultados en las labores de búsqueda.

“Voy a tratar de hablar con las autoridades judiciales para ver cuál es el avance en la investigación porque hasta hoy no tenemos nada”, explicó.

De acuerdo a videos de cámaras de seguridad del sector, Valeria abandonó el Gimnasio Campestre Los Laureles y fue vista por última vez ingresando en una zona boscosa cercana al colegio. Segundos después, se perdió todo rastro de su paradero.

Los organismos de socorro se han desplegado por la vereda en la búsqueda incansable de la niña. Desde las 10:30 a. m., hora en que se reportó la desaparición, los Bomberos del municipio de Cajicá pusieron en marcha su protocolo de urgencia, con el apoyo de unidades de otros cuatro municipios.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca aseguró que el despliegue de recursos para hallar a la menor desaparecida incluye la utilización de drones, brigadistas y la participación de caninos especializados.

Según un familiar de Valeria, ella estaba jugando con un balón minutos antes de desaparecer del colegio, tal como lo muestran los videos. Asimismo lamentó la presencia de un hueco en una de las cercas, que aseguró no sabe si la institución tenía conocimiento de ello.

“Mi hermana estaba muy contenta por el colegio, la falla es que había un hueco y no sé si no se habían dado cuenta de eso”, dijo la tía de Valeria a El Tiempo.