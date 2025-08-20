Las autoridades avanzan en las investigaciones por el millonario hurto cometido por al menos diez personas en una joyería del centro comercial Le Meridiem, en el norte de Barranquilla.

El día martes, las autoridades policiales confirmaron las detenciones de seis personas identificadas como Carlos Mario Venecia; Maicol Douglas Villareal Martínez; Danny José Cantillo Tirado; Samuel David Calderón Ramos; Ricardo José De la Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez. Todos ellos, según la autoridad, habrían participado del plan criminal que se ejecutó el pasado lunes 18 de agosto en el exclusivo sector del norte de la capital del Atlántico.

Policía

Pero además una cámara de seguridad del establecimiento comercial captó todos los movimientos de tres presuntos delincuentes que fingieron ser clientes y que, de un momento a otro, amenazaron a empleadas de la joyería para llevarse la mercancía de las vitrinas.

En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que hoy faltan por capturar a esas tres personas que estuvieron dentro del negocio, es decir la pareja que fingió estar interesada en las joyas y el supuesto escolta que los acompañaba.

La teoría que sostienen las autoridades es que entre los tres sacaron del lugar al menos 3.300 millones de pesos en joyas y piedras preciosas.

Al salir del lugar, los individuos abordaron unos vehículos y, mediante rastreo policial, se determinó que estos dividieron el botín con los otros ocupantes de los vehículos que fueron detenidos en el municipio de Soledad.

Otra de las pistas que siguen las autoridades es la ruta del resto de joyas que, al parecer, habrían sido trasladadas al oriente del país.

En la noche de este martes 19 de agosto fueron legalizadas las capturas de las cinco personas que fueron detenidas en Soledad, con parte del botín sustraído del negocio el pasado lunes 18 de agosto, y del sujeto que intentó desarmar al vigilante del centro comercial. El resto de audiencias preliminares están a la espera de programación.