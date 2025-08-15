El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó en la tarde de este viernes al abogado Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal.

De acuerdo con el togado, el defensor ofreció beneficios económicos para que un grupo de exparamilitares firmaran una retractación que favorecería al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La coordinación demostrada, sumado a los hechos ya expuestos, contradice la hipótesis defensiva y confirma que Diego Javier Cadena Ramírez y Enrique Pardo Hasche actuaron de forma concertada y con un propósito común: lograr que Juan Guillermo Monsalve Pineda suscribiera el documento que se le exigía”, señaló el juez en la lectura del fallo.

Renglón seguido, el juez consideró que Cadena actuó con dolo, consciente de que Juan Guillero Monsalve no quería retractarse y, aun así, le ofreció “ayuda” a cambio.

Cadena seguirá en libertad hasta que se fije el monto definitivo de su sentencia