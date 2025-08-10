Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez -recientemente condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal-, acusó este sábado al presidente Gustavo Petro de “ser aliado del Cartel de los Soles”, organización que Estados Unidos declaró hace unas semanas como grupo terrorista de Venezuela.

Lea: “Nos tenemos que unir y derrotar al régimen narcosocialista”: Tomás Uribe

El hijo del líder del partido Centro Democrático respondió duramente a una publicación de Gustavo Petro en la que recordó y elogió al asesinado congresista Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el juicio contra Álvaro Uribe.

“La extrema narcoderecha dice que este hombre, el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, era un ” guerrillero de las far”. Estupidez humana, era un senador de los más valientes y fue mi amigo, hace más de tres décadas. (...) Manuel Cepeda Vargas quería a la gente que trabaja, la clase trabajadora, era periodista para decir la verdad, un parresiasta, como yo. Tener el coraje de decir la verdad, como enseñaba Foucault, pero Manuel Cepeda, leía más a Antonio Gramsci, que a Foucault, y quizás, a Hegel y sobre todo a Marx. Manuel Cepeda era marxista y creía que el socialismo de los trabajadores era posible", escribió Petro.

Lea: “Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes”: Mario Díaz-Balart tras reunirse con Tomás Uribe

Agregó que “el senador y periodista Manuel murió en su creencia porque lo asesinaron. No fueron los paramilitares, fueron militares enceguecidos por la venganza y el adoctrinamiento que castraba todas las formas del pensar y solo dejaba una doctrina: la ideología del capital en su extremismo brutal.

El mandatario anunció que en la ciudad de Santa Marta pedirá perdón en nombre del Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica.

“Invito al arte progresista del mundo a Santa Marta, el corazón del mundo, a expresar el arte libertario, porque el Estado pedirá perdón desde Santa Marta, a la humanidad, por haber cometido un genocidio político. El estado permitió que logias sangrientas de paramilitares, políticos y militares enloquecidos, asesinaran miles de trabajadores humildes militantes del cambio, militantes de la Unión Patriótica”.

La extrema narcoderecha dice que este hombre, el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, era un " guerrillero de las far"



Estupidez humana, era un senador de los más valientes, y fue mi amigo, hace más de tres décadas.



Cuando llegué por primera vez al… pic.twitter.com/XYaGnYbeVp — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Al respecto, Jerónimo Uribe consideró en un mensaje publicado también en X que la “poesía” de Gustavo Petro “se estrella contra un narcosocialismo que reclutó a más de 18 mil niños“. Además, dijo que el presidente es ”aliado" del Cartel de los Soles" en Venezuela.

“Usted y Cepeda contribuyeron a que alias tornillo y el narcosocialismo esté impune en el Congreso. Usted es aliado del narcosocialismo en Venezuela, es decir, aliado del Cartel de los Soles”, señaló Jerónimo.

Lea: Magistrado Ramiro Riaño será el encargado de estudiar la tutela con la que la Uribe busca tumbar la detención domiciliaria

Añadió que “su política de impunidad al narcosocialismo nos tiene produciendo 13 veces más coca que en 2010. Su práctica de instigar violencia y criminalizar a la oposición -que la repite en esta publicación disfrazada de ironía- hace parte del manual del narcosocialismo que intentó asesinar a Miguel Uribe Turbay”.