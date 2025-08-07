El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, miembro del Partido Republicano, manifestó este jueves en su cuenta de X: “Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe”.

Leer más: Paro minero en Boyacá: gremio y Gobierno llegaron a acuerdo para levantar bloqueos en el occidente del departamento

Asimismo, añadió que “las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia”.

Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe.



Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia. pic.twitter.com/EsZPQDvaPI — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) August 7, 2025

Estas declaraciones del político estadounidense se dan luego de que Tomás Uribe manifestara su inconformidad por la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el exmandatario colombiano.

En ese sentido, Uribe Moreno cuestionó la autoría de la sentencia y pidió ayuda “al activismo ciudadano para ejercer vigilancia e investigar autoría” del fallo.

Ver también: Redada contra el microtráfico: capturan a 10 integrantes de ‘Los Costeños’ en Las Nieves

Afirmó además que los metadatos del documento “muestran que solo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición”.

“Es imposible que la juez (Sandra Heredia) haya escrito 1115 páginas en 15 días. La teoría del caso es idéntica a la del magistrado Reyes”, añadió el hijo del expresidente.

Le sugerimos: Barranquilleros se reúnen en el parque Washington en apoyo al expresidente Uribe