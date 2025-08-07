Ciudadanos barranquilleros copan en la mañana de este jueves 7 de agosto el parque Washington, ubicado en el norte de la capital del Atlántico, como muestra de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Durante la manifestación, los voceros han lazando duras críticas contra la jueza Sandra Liliana Heredia, a quien acusaron de no manejar el proceso judicial de manera correcta para todas las partes.

Además, los ciudadanos se fueron lanza en ristra contra el Gobierno de Gustavo Petro, que hoy cumple tres años en el poder.

“Este es el país al revés. Hoy estamos aquí en apoyo al expresidente Uribe. A mí nadie me lo contó, yo vi lo que hice por el país. Fue la persona que más combatió a los grupos ilegales en Colombia. Es lamentable que en juicio politizado lo hayan condenado. Que la Fiscalía le haya creído a Juan Monsalve, un criminal probado, es algo vergonzoso”, señaló Lucia Mora.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, quien lidera la convocatoria del Centro Democrático en Barranquilla, agradeció el apoyo de los asistentes a esta marcha. “Ni en el mejor de los pronósticos yo pensé que Barranquilla podía responder de esta manera(...)estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para quitarle el país a estos bandidos en el 2026”, expresó.

Jeisson Gutierrez Barranquilleros se reúnen en el parque Washington en apoyo al expresidente Uribe.

A la jornada asistió el senador Mauricio Gómez, del partido Liberal, quien manifestó su solidaridad con el expresidente, más allá de los temas políticos.

“Hoy estamos aquí en solidaridad con Uribe. Más allá de temas políticos, es un tema de apoyo con una familia que sufre mucho. Hoy el país necesita unidad más que nunca para derrotar al petrismo”, señaló el legislador.