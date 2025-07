El presidente Gustavo Petro publicó este miércoles en redes sociales un documento para demostrar que no ha sido indultado, como afirmó el expresidente Álvaro Uribe, quien también compartió la imagen de una carta como prueba.

El mandatario respondió en X (antes Twitter) a la senadora María Fernanda Cabal, quien lo llamó “mentiroso” luego de que Uribe revelara una carta con fecha del 29 de octubre de 1991, firmada por Gustavo Petro y dirigida al “director Sección Jurisdiccional Orden Público”.

“Yo, Gustavo Francisco Petro Urrego, soy miembro indultado del M-19, vinculado anteriormente al proceso penal del Palacio de Justicia, radicado, al parecer, con el número 4119 en esa sección”, se lee en la misiva publicada por Álvaro Uribe.

Sobre esto, María Fernanda Cabal comentó en su cuenta de X: "Petro, cae más rápido un mentiroso que un cojo. Lo grave es que ‘escribe’ libros".

En respuesta, el jefe de Estado reveló un documento del 27 de marzo de 2018, firmado por la entonces directora de Justicia Transicional, Digna Isabel Durán Murillo, que indica: “Se estableció que el señor Petro Urrego no ha sido amnistiado o indultado por el Gobierno nacional, es decir, que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas normas”.

Petro acompañó la imagen con un mensaje a Cabal: “¡Ay Dios! Senadora mentirosa. No he sido indultado porque nunca fui condenado a pena de prisión".

El rifirrafe entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro comenzó cuando el jefe de Estado le recomendó el pasado martes al expresidente contar la “verdad” en la JEP a raíz de la condena en primera instancia proferida en su contra el lunes 28 de julio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“El tema central de la investigación es cómo se fundó el Bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares. (...) Es un tema de esclarecimiento judicial cuyo juez competente es la Justicia Especial de Paz, tribunal de cierre de la justicia de paz según los acuerdos firmados por el presidente Santos y las FARC, hoy, declaración unilateral de estado ante la ONU.

Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, dijo Petro.

Pero el expresidente Uribe le contestó: “Presidente Petro, cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos les pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”.

A lo que Petro respondió: “No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu; otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí. Estuve en la cárcel, preso, y no me dieron prisión domiciliaria.

Eso sí, me torturaron siete días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga (la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático) publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”.

¿A qué se refiere el expresidente Uribe?

El indulto del que habló el líder del Centro Democrático tiene que ver con el mecanismo que apoyó en la plenaria del Senado en 1992 como coautor de un proyecto de ley denominado “Ley de reindulto” para la exguerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19).

En su momento, muchos sectores cuestionaron el indulto argumentando que guerrilleros se habían beneficiado de este, incluido el presidente Petro, quien hacía parte de dicho grupo.

No obstante, en 2018 el Ministerio de Justicia explicó que Petro no fue amnistiado o indultado porque no tenía ningún proceso judicial en su contra.

Sin embargo, Uribe ha sido enfático en decir que su participación en ese proyecto fue un “error”.

“Por fortuna como presidente no repetí el error que pude cometer años antes como senador”, sostuvo en un trino publicado en 2018.