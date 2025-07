Desde la guarnición militar donde cumple una condena de cinco años, Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, envió una carta pública en la que solicita “garantías reales” para continuar colaborando con la justicia en el escándalo de corrupción que involucra a altos exfuncionarios del Gobierno. En su mensaje, advierte que todavía hay responsables en el poder y reclama que se esclarezca quiénes están detrás del intento de soborno en su contra.

Pinilla, considerado testigo clave en el caso, hizo un llamado a las autoridades y a la opinión pública para que se conozca “la verdad completa” sobre el entramado de corrupción que salpica a varios exfuncionarios de alto nivel. Según expresó, su testimonio ya ha permitido que la justicia tome decisiones contundentes, como enviar a prisión a varios involucrados.

No obstante, cuestionó que aún no se haya identificado con claridad a los autores intelectuales detrás de los intentos por silenciarlo: “Aún no hay respuestas claras y concretas”, precisó.

“¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme?”, preguntó, refiriéndose a la oferta de $13.000 millones que, asegura, le hicieron para que no revelara información comprometedora. También se interrogó si los responsables de ese soborno son los mismos que lo amenazaron a él y a su familia.

En el documento, Pinilla advirtió que algunos de los principales responsables del esquema de corrupción todavía conservan influencia política: “Romper el silencio sobre graves actos de corrupción, cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público, requiere garantías judiciales”, escribió.

El exfuncionario señaló que su propósito sigue siendo el de contribuir con el esclarecimiento total del caso. “Confirmo una vez más (…) que sigo y seguiré colaborando con la justicia, que no tengo intenciones de irme de este mundo y que mi arrepentimiento con Colombia es tan grande, que lamento cada segundo (…) los actos de corrupción que cometí”.

La misiva se conoce en un momento en que se mantiene la expectativa por nuevas decisiones judiciales, mientras avanza la investigación sobre la red de desvío de recursos en la Ungrd. Pinilla insistió en que la justicia no debe centrarse únicamente en “mandos medios y los más débiles”, sino llegar hasta los “máximos responsables”.

“Es fundamental y necesario para que el país conozca la verdad y para que los máximos responsables paguen así como yo por sus actos; que las investigaciones continúen, la justicia debe operar para todos, no solo para los mandos medios y los más débiles”, precisó Pinilla.