A propósito de la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal este lunes 28 de julio, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema por medio de su cuenta de X.

El mandatario hizo un llamado a respetar la decisión de la jueza Sandra Heredia, asegurando que el primer paso para salir de la violencia en el país es respetar a la justicia.

“La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”, se lee en la primera parte del trino del presidente.

Petro respondió a una declaración de la senadora Paloma Valencia, por eso aseguró que aunque se sea simpatizante o no del expresidente Uribe, se debe respetar la decisión de la justicia.

“Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”, publicó.

Añadió que por parte de su Gobierno no se persigue a nadie por razones políticas y que la justicia actúa de forma independiente.

“Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos. Cual mención en contrario de sectores de la ciudadanía, no acierta con la verdad. La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta, es lo que un presidente demócrata debe hacer”, se lee en el mensaje del jefe de Estado.