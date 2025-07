La jueza 44 del circuito de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, halló culpable este lunes 28 de julio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en medio de una extensa audiencia que se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao.

Sin embargo, la togada absolvió al político por el delito de soborno simple.

Pasadas las 8:30 de la mañana, la togada inició este lunes la lectura del sentido de fallo en el juicio que se le sigue al expresidente por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.

“Les pido paciencia, los escuché, y hoy quiero que me escuchen”, advirtió, agregando que “la decisión ya está lista y pasa de las mil páginas”.

Así mismo, le admitió al acusado: “A usted, ciudadano Álvaro Uribe, le reconocemos su presencia y el respeto a este juicio, lo ha hecho con gallardía y cordialidad, le recordamos que este juzgado fallará en derecho, sin pasión y sin temor: todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella”.

Las interceptaciones

Sobre las interceptaciones aparentemente irregulares a Uribe Vélez ordenadas del 9 de marzo al 9 de abril de 2018, dijo la jueza que “la inclusión del celular fue el resultado de un error involuntario de los investigadores”, considerando que “aunque el error reviste una falta delicada, no es una actuación dolosa”.

Y aseguró que se trató de un hallazgo imprevisto o casual que “se justifica y se permite” y que “la Corte ordenó el traslado de dichas pruebas porque resultaban relevantes en otro expediente”.

Frente al hecho de que hubo interceptaciones entre el exmandatario y su exabogado Diego Cadena, Heredia sostuvo que no debían ser excluidas porque “configuraban la posible planeación de una conducta delictiva” y que “aquí el ejercicio de la abogacía se habría desnaturalizado” porque “el secreto profesional cede ante el interés de la justicia”.

Los relojes espía

Luego de que la defensa pidiera excluir del proceso la aparente prueba de los supuestos relojes espía con que se habrían obtenido videos en la Cárcel La Picota de Bogotá, la togada aseveró que “cuando una persona se considera víctima de una conducta punible queda acreditada para hacer grabaciones sin autorización judicial”.

Así mismo, indicó que la Fiscalía ratificó la información obtenida con los testimonios de los supuestos testigos Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez. El primero habría hecho la grabación y la segunda habría ingresado el reloj a la penitenciaría. Con los relojes se habrían grabado los presuntos ofrecimientos de Cadena al exparamilitar Monsalve para que aparentemente se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario por presuntos nexos con grupos paramilitares.

“Gómez extrajo la información de los dos relojes y la entregó a la Corte Suprema. (...) Monsalve testificó que hizo la grabación con el reloj el 22 de febrero de 2018 en La Picota”, expuso Heredia.

Y puntualizó en este sentido que “no se le niega fiabilidad a los vídeos registrados con los relojes espía”.

Lo que dijo Monsalve

Recordó en este punto la togada que la acusación asevera que los aparentes ofrecimientos de beneficios jurídicos a Monsalve también eran al parecer para que dijera que el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, registrado como víctima en el proceso, le había hecho ofrecimientos irregulares.

“Frente al testimonio de Cepeda, se debe señalar que es digno de credibilidad porque probó que cuando habló con paramilitares lo hizo en función de que se preservara la verdad sobre el conflicto paramilitar tras la extradición de varios de ellos”.

Agregó la jueza que “la realidad de Monsalve no ha sido fácil no solo porque pesan más de una condena en su contra sino por la ingratitud de su familia y sus compañeros de celda, pero su testimonio encuentra corroboración. (...) no está huérfano: está reforzado por documentos, grabaciones por su reloj espía y por cámaras de seguridad de La Picota”.

Y señaló además que “si bien Monsalve ha sido protegido por Cepeda, esa protección tanto a él como a su familia siempre fue por los canales institucionales”.

En este aparte, la jueza le llamó la atención a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, para que hiciera silencio mientras se realizaba la lectura.

Los testigos

La togada aseveró que varios testigos presentados por la defensa para desacreditar a Monsalve “no dieron información de fondo, se contradijeron unos a otros, y tenían información de referencia, es decir no les constaba lo que narraban”.

Añadió que estos testigos “se enfocaron en declarar sobre que Monsalve no pertenecía a Bloque Metro de las Autodefensas, pero ese debate sobre el pasado de Monsalve no hace parte de este juicio”.

Frente a las declaraciones de la familia de Monsalve, acerca de que Cepeda les ofreció ayudas en plata y sacarlos del país, aseveró Heredia que “la Corte Suprema en su momento determinó que los ofrecimientos eran para su seguridad y no para que Monsalve mintiera”.

Entre tanto, a las afueras de los Juzgados de Paloquemao, en el centro de la capital del país, simpatizantes y detractores del expresidente Uribe se enfrentaron e incluso hubo agresiones a los periodistas, por lo que la Policía tuvo que intervenir y fue aprehendido un sujeto.

Así mismo, tanto en la sala de audiencias en que la jueza dio lectura al fallo, como a las afueras de la sede judicial, hubo numerosos y reconocidos seguidores del líder natural del Centro Democrático, entre ellos congresistas y líderes políticos, como el exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos.

El soborno

Heredia aseguró que “las versiones de los testigos de la defensa parecieran seguir un libreto para mantener intacta la inocencia del enjuiciado. (...) No tiene sentido la teoría de que todos actuaron por su propio interés y que hubo coincidencias entre personas que no se conocían entre sí con el propósito en común de ayudar al expresidente Uribe”.

Así mismo, aseveró que Cadena “sí le reportaba en tiempo real a Álvaro Uribe lo que estaba ejecutando” y que el exparamilitar alias Caliche “fue parte de un plan que consistía en buscar personas cercanas a Monsalve para buscar su retractación. (...) Es determinante que los ofrecimientos de Caliche fueron los mismos que hizo Cadena en La Picota”.

Y concluyó que “quedó probado el delito de soborno en actuación penal”.