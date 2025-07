En el complejo judicial de Paloquemao, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, da su veredicto que concluye uno los de procesos más largos e históricos en el país, pues es la primera vez que un expresidente de Colombia va a juicio.

En la audiencia, la togada leerá el sentido del fallo contra el exmandatario Álvaro Uribe luego de estudiar un sumario de miles de folios y de escuchar declaraciones de las partes durante 67 días de audiencias realizadas en los últimos cinco meses.

Minuto a minuto de la audiencia de Álvaro Uribe

11:15 a.m. Asimismo, Heredia enfatizó en darle credibilidad al testimonio de Juan Guillermo Monsalve: “Tuvo el valor civil no sólo de sostener su discurso, sino de documentarlo, porque desde entonces era consciente de las afrentas que tenía que llevar sobre sus espaldas”, argumentó.

11:00 a.m. La togada avaló el testimonio del exparamilitar Monsalve, argumentando que este está reforzado por documentos, grabaciones por su reloj espía y por cámaras de seguridad de La Picota.

Asimismo, señaló que aunque Monsalve se mostró “tímido” y “no el más elocuente” al momento de dar su versión, esto obedece a que está declarando contra una persona que “desde niño le enseñaron a obedecer”.

10:51 a.m. La jueza Heredia llamó la atención de la senadora María Fernanda Cabal por no guardar silencio durante la audiencia. (Lea aquí la nota completa)

10:50 a.m. Mientras la jueza lee el sentido del fallo en el caso contra Uribe, a las afueras del complejo judicial de Paloquemao hubo alteración al orden público luego de que un simpatizante del expresidente agrediera a un camarógrafo. La situación fue controlada por la Policía.

10: 27 a.m. La jueza pidió un receso de cinco minutos.

10:10 a.m. “Si bien el perito cuestionó la extracción de la información de los relojes, ello no es suficiente para negar la identidad entre el archivo original, el entregado a la Corte y el presentado en el juicio oral”, argumentó la togada.

10:05 a.m. Como se sabe, la defensa del ex jefe de Estado argumentó que el contenido de este dispositivo no podía ser tenida en cuenta porque faltaban más de 20 minutos de grabación.

Sin embargo, Heredia argumenta que no se puede negar la totalidad de la información que hay en el reloj espía por unos segundos de alteración de la grabación allí contenida.

“Deyanira Gómez extrajo la información de los dos relojes y la entregó a la Corte Suprema de Justicia. (...) Monsalve testificó que hizo la grabación con el reloj espía el 22 de febrero de 2018 en la Cárcel La Picota”, expuso Heredia.

Y concluyó en este sentido que “no se le niega fiabilidad a los vídeos registrados con los relojes espía”.

9:55 a.m. La jueza analiza las grabaciones obtenidas a través del reloj espía que adquirió Deyanira Gómez, la exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en este caso.

9:20 a.m. Sobre las interceptaciones aparentemente irregulares a Uribe Vélez del 9 de marzo al 9 de abril de 2018, dijo la jueza que “la inclusión del celular fue el resultado de un error involuntario de los investigadores”, advirtiendo que “aunque el error reviste una falta delicada, no es una actuación dolosa”.

Y aseguró que se trató de un hallazgo imprevisto o casual que “se justifica y se permite” y que “la Corte ordenó el traslado de dichas pruebas porque resultaban relevantes en otro expediente”.

9:10 a.m. La jueza desestimó la hipótesis de la defensa de Álvaro Uribe que alegaba que las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Álvaro Uribe y a su abogado Diego Cadena se habían realizado de forma ilegal al inducir en error a la Corte Suprema.

Ante esto, la togada sostuvo que las mencionadas interceptaciones se realizaron únicamente entre el 12 y el 27 de marzo de 2018. Posteriormente, la autoridad judicial ordenó su finalización, por lo que declaró que estas fueron legales.

8:46 a.m. “El fallo que se emite hoy no será una victoria ni nadie ni una derrota de otro, será una respuesta del Estado con justicia”, añadió la togada Heredia.

8:45 a.m. En su intervención, la jueza aseveró: “Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado, como debe ser, serena (...) ha llegado pese a las tormentas de la opinión pública”.

8:40 a.m. Frente a la decisión judicial, la togada aseguró que este juzgado “no decide respecto a un nombre, decide frente a unos hechos”.

8:36 a.m. Al inicio de su intervención, la jueza pidió al país que le tengan paciencia al ser un extenso proceso.

“Hoy quiero que me escuchen. Dada la importancia de este caso, que ha despertado varias pasiones. Es una decisión en la que voy a extenderme un poco para tener claridad, es una decisión que pasa de las 1.000 páginas. La espera ha finalizado”, señaló.

8:35 a.m. La juez Heredia abrió la diligencia dando un discurso sobre el estudio del fallo y cómo se llegó al veredicto.

“Este es uno de los momentos más significativo de este despacho , sabemos que los ojos del país y de muchas partes están puestos sobre esta sala, este juicio ha despertado pasiones y ha dividido opiniones”, señaló la togada.

Asimismo, aseguró que “el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder“. En ese sentido añadió que ”la toga no tiene género pero sí carácter".

8:30 a.m. Arrancó la audiencia en el complejo judicial en Paloquemao.