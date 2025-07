El presidente Gustavo Petro se refirió en la tarde de este lunes 28 de julio sobre el fallo de la jueza Sandra Heredia en el caso del exmandatario Álvaro Uribe, por los delitos de delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.

En el complejo judicial de Paloquemao, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá da su veredicto que concluye uno los de procesos más largos e históricos en el país, pues es la primera vez que un expresidente de Colombia va a juicio.

Sandra Heredia, dijo que el testimonio del supuesto testigo principal, Juan Guillermo Monsalve, está “corroborado”, por lo que declaró culpable al expresidente por el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Agregó la jueza que “la realidad de Monsalve no ha sido fácil no solo porque pesan más de una condena en su contra sino por la ingratitud de su familia, pero su testimonio encuentra corroboración y la única que se mantuvo firme a su lado fue Deyanira Gómez, su ex compañera sentimental, (...) quien fue coherente y consistente, a pesar de que intentaron desacreditarla y terminó en el exilio”.

En medio de la lectura de su fallo, que ya completa 9 horas, el jefe de Estado aseguró a través de su cuenta de X que: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo”.

Asimismo, señaló que “en un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”.

De igual manera, Corjusticia, previamente al pronunciamiento del presidente Petro, pidió protección para la jueza Heredia y los miembros de su familia.

La corporación llamó a las entidades encargadas de brindar servicios de protección personal, “continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces (…) las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.

