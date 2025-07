A Lina María Garrido su réplica al discurso del presidente Gustavo Petro le ha valido un sin número de ataques, casi todos provenientes de los sectores petristas del Gobierno y es que sus palabras levantaron ampollas en más de uno.

Y así como lo hizo en el Congreso a todos y cada uno les ha respondido con contundencia. Su reciente adversario fue Alfredo Saade, jefe de Gabinete, y a quien lo llamó “impostorcito” luego de que el funcionario también arremetiera contra la representante.

La araucana empezó refiriéndose al hecho de que el mandatario “huyó” del salón Elíptico una vez terminó la réplica de la oposición: “Salió corriendo. Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile”.

A esto Saade le respondió por su cuenta de X argumentando que “cuando escasea la academia y la inteligencia en las palabras y solo se usa el insulto y la mentira, es fácil olvidar a la persona que hablo”. En otras palabras, el discurso de Garrido sería fácilmente borrado de la memoria de quienes la escucharon.

La congresista lejos de quedarse callada le respondió con vehemencia: “Repita después de mi impostorcito, perdón pastorcito: ”Soy el peón más débil de Gustavo Petro; él lo sabe y por eso me puso a firmar todas las vueltas del tema de pasaportes. Soy el siguiente sacrificado en el oscuro gobierno de Petro, pero mi delirio de grandeza no me deja verlo””.

Y Añadió: “¡Que pecadito! ¿De verdad que mando a poner tanques de guerra al lado del Palacio de Nariño para protegerse?”.

Y es que el jefe de Gabinete ha estado muy activo defendiendo a capa y espada al jefe de Estado llegando a decir incluso que hará “todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026″.

A través de su cuenta de X, Saade se refirió, más temprano, a la réplica de la oposición durante la instalación del nuevo periodo legislativo, este domingo 20 de julio.

“La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro, lo único que saben es destilar veneno por la boca”, escribió el jefe del despacho presidencial sin mencionar a Lina Garrido, sin embargo, más tarde lo haría.