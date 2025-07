Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), arremetió este lunes contra Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial, por insistir en la reelección de Gustavo Petro como presidente de la República.

A través de su cuenta de X, Saade calificó a la oposición de “inepta” e “incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro” en la instalación del nuevo periodo legislativo, este domingo 20 de julio.

“Lo único que saben es destilar veneno por la boca”, escribió el jefe del despacho presidencial.

Seguidamente aseveró: “Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. Levántate, Colombia”.

Carlos Carrillo respondió la publicación de Alfredo Saade poniendo de presente que la reelección presidencial está prohibida en Colombia.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa", lanzó Carrillo.

Además, el director de la Ungrd le llamó la atención sobre la responsabilidad que implica un cargo en el Gobierno, por lo que le sugirió no dejarse llevar por el “activismo” político.

“Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: levántate y vete”, añadió.

Por último, le dijo Carrillo a Saade: “Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”.

¡Ya está bueno de payasadas!



Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no… — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) July 22, 2025

Gustavo Petro aún no se ha pronunciado sobre las palabras de Alfredo Saade, pero en varias ocasiones ha asegurado que no le “interesa” la reelección, tema por el que ha criticado a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado.



La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron.



La declaración unilateral de Estado según la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2024

En 2005, Uribe logró aprobar una modificación constitucional para la reelección presidencial inmediata. Algo que no contemplaba la carta magna y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.

El último presidente que logró ser reelegido fue Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018. Pero una vez conseguido su segundo periodo impulsó una reforma constitucional que acabó con la reelección presidencial inmediata en 2015.