A menos de una semana de que se conozca el sentido del fallo en el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro hizo este lunes su primer pronunciamiento sobre el tema.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario expresó su preocupación por la presión pública que estaría recibiendo la jueza del caso y defendió la necesidad de garantizarle independencia en su decisión.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él, al juez de su caso y a la justicia en general”, escribió Petro, justificando así su silencio hasta ahora.

El jefe de Estado explicó que su cambio de postura responde al ambiente de tensión que, según él, se ha generado alrededor del juicio. “Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, señaló.

En su publicación, el presidente no se refirió al contenido del expediente ni tomó partido sobre una posible absolución o condena. Solo se limitó a resaltar la importancia de preservar la imparcialidad del sistema judicial, especialmente cuando se avecina una decisión importante.

“Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”, enfatizó, antes de concluir: “Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea, y a la persona que la profiera”.

El proceso entra en su etapa final

El pronunciamiento de Petro se produce en la recta final de un juicio que ha durado más de tres años en etapa preparatoria y que, según los analistas, marcará un hito en la historia judicial del país. La jueza 44 penal del circuito con funciones de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, fijó para el próximo lunes 28 de julio la audiencia en la que dará a conocer su decisión en primera instancia.

Se trata de un expediente complejo que arrancó en la Corte Suprema en 2017, cuando Uribe aún era senador, y que desde entonces ha generado un debate jurídico y político de alto impacto.

La Fiscalía sostiene que el expresidente habría promovido la búsqueda de testimonios falsos para desvirtuar señalamientos que lo vinculan con el paramilitarismo en Antioquia. Uribe, por su parte, ha negado de forma reiterada cualquier responsabilidad penal.