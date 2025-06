Distintos sectores del país respaldaron el anuncio de este martes del registrador Hernán Penagos de pedir concepto a las altas cortes sobre si debe o no seguir con el trámite de la polémica consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro.

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, manifestó: “Respaldamos la decisión del registrador Nacional, Hernán Penagos, de suspender la convocatoria a la llamada consulta popular y solicitar al Consejo de Estado un pronunciamiento sobre la legalidad del denominado ‘decretazo’. Con claridad y firmeza, el registrador le recuerda al presidente Petro que las instituciones del Estado son autónomas y no pueden ser instrumentalizadas para fines políticos. “La determinación de no aplicar el decreto presidencial mientras se define su legalidad es un acto de respeto a la Constitución, a la democracia y al principio de separación de poderes. El mensaje es claro: no se puede acudir a una consulta popular para pasar por encima del Congreso ni para debilitar el equilibrio institucional”.

A su vez, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, expresó: “Respaldamos la decisión del señor registrador Hernán Penagos de acudir a las altas cortes y órganos de control antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la consulta popular. Actuar con base en el criterio jurídico y en el respeto por los controles constitucionales es reafirmar el Estado de Derecho”.

Por otra parte, Gabriel Escobar, ex secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, cuestionó: “El registrador Hernán Penagos, servil a los clanes políticos, con la negativa de convocar a la consulta popular, acaba de prevaricar. El acto administrativo expedido por el presidente Petro que convoca la consulta, goza de presunción de legalidad, ejecutoriedad y ejecutividad. El registrador debió acatar el acto administrativo y proceder de conformidad y no salirse por la tangente aduciendo que debe consultar al Consejo de Estado. Otro raponazo al pueblo que no podemos permitir. Le tienen miedo a que nos pronunciemos. Si no fuera así, permiten la consulta para enterrar al progresismo”.

Y la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, saludó que “el registrador es prudente: pudiendo aplicar la cuestionable tesis de Petro-Montealegre para negar la consulta popular, prefiere actuar en coherencia con lo que le digan las altas cortes. En momentos de burlas a la Constitución el blindaje institucional es mejor que tomar una decisión con apuros”.