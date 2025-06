A las informaciones que dieron a conocer la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional sobre las investigaciones sobre el atentado que sufrió el sábado 7 de junio el senador Miguel Uribe se le suma lo revelado por el propio presidente Gustavo Petro este lunes.

En medio del Comité de Garantías Electorales que presidió, el jefe de Estado reveló que al hijo de Miguel Uribe Turbay le venían haciendo seguimientos desde su colegio.

Se trata de una información completamente nueva y un enfoque que hasta el momento no han confirmado las autoridades encargadas de la investigación.

“Varios hijos del gabinete y los míos propios están amenazados por redes sociales”, dijo el presidente, en tono de preocupación. Pero agregó: “Sé que el hijo de Miguel Uribe Turbay tenía seguimientos desde el colegio”.

Ya Petro, por medio de varias publicaciones en su cuenta de X, se había pronunciado sobre informaciones relacionadas a la investigación del atentado, que tiene al precandidato presidencial Miguel Uribe en estado crítico, de acuerdo al último parte médico de la Fundación Santa Fe, donde se encuentra internado.

“Es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno, hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes”, escribió Petro en sus redes sociales.

Añadió: “No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel Uribe. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el Gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país”.

Pero sobre el ataque a bala a Uribe Turbay, publicó: “Ahora debo informar que el esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay fue disminuido extrañamente el día del atentado. De siete a tres personas. Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”.

Hay que recordar que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, explicó en parte lo que sucedió con el esquema de seguridad del político del Centro Democrático.

“Había menos personas de las que debería haber por situaciones que son inherentes a esa dinámica, unas relacionadas con el propio protegido y otras con que el número de personas, eran siete, no eran suficientes”, dijo este lunes el director de la UNP.

También detalló: “Son tres personas de la UNP y cuatro personas de la policía nacional. El esquema funciona de manera mixta, las dos entidades se coordinan y el que lo hace es un vicecomisario (…) orientó el esquema de esa manera. Para el día del evento, lamentablemente coincidió con que hubo una situación y es que el senador terminó su día laboral a las 3:00 a.m. y las personas tuvieron que ir a sus casas y luego regresar a recogerlo a las 2:00 p.m. y luego desplazarse al sitio donde había una actividad que no había sido coordinada con las dos entidades de protección, sino que era un evento que manejaba un edil”.

Lo cierto es que las investigaciones avanzan, ya se hicieron allanamientos en la vivienda donde residía el hasta ahora único capturado por el caso, un menor de edad de 14 años, que de acuerdo al mismo presidente Petro, estuvo dentro del programa ‘Jóvenes en paz’, pero nunca asistió a clases.