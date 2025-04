En el marco del Foro Gran Alianza por la defensa de los derechos de la niñez & la juventud en Colombia, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, advirtió que el no pago de los subsidios en el sector de energía y gas podría “llevar a incrementos tarifarios de hasta el 140%”.

“Me preocupa el tema de caja. No he tenido reunión con el nuevo ministro de Hacienda. Ha existido un incremento de la deuda en el pago de subsidios y que lógicamente nos pueden amenazar dos cosas: primero, que si no hay pago, que los usuarios tengan que asumir el costo de ello, lo que representaría un incremento tarifario de hasta el 140%”, explicó a los medios de comunicación.

En este sentido, Rodríguez aseguró que se reunirá con Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, para llegar a una solución.

En su momento, el contralor señaló que el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía deja claro que los subsidios han sido deficientes en su otorgamiento, sostenibilidad, mejora de la calidad y aumento de la cobertura, en detrimento de las finanzas públicas y de los servicios que se pretenden garantizar en el periodo de estudio y a futuro.

Rodríguez Becerra también expresó durante su intervención que la Contraloría considera prioritario fortalecer y ampliar el seguimiento mediante actuaciones de control fiscal, con el fin de identificar los riesgos de corrupción y las posibles pérdidas de recursos en el esquema de solidaridad asociado a estos fondos.

“Resulta especialmente importante debido a la confluencia de múltiples problemas en los controles que actualmente existen en el Ministerio de Minas y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros”, indicó.