Durante el quinto consejo de ministros televisado del pasado lunes, el presidente Gustavo Petro dijo que fue un error al inicio de su gobierno haber nombrado como ministros a José Antonio Ocampo en Hacienda, Alejandro Gaviria en Educación y Cecilia López en Agricultura: “Se llama verle la cara de pendejo a uno, ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido”.

Leer más: Cobradiario y presunto negociante de tierras es asesinado en Soledad

Los 36 billones de pesos que el Gobierno pagó en el año 2023 a Ecopetrol por cuenta del subsidio a los combustibles “no quedaron registrados en ninguna parte, no aparecen en las cuentas de la nación”, aseveró Petro.

“Algunos funcionarios (de niveles jerárquicos) medios hicieron unas transferencias, y simplemente no hubo un informe al Gobierno elegido popularmente. No pusieron esta deuda en las cuentas de la nación, nos estrangularon fiscalmente”, agregó el mandatario al explicar de dónde surge el déficit fiscal que afronta la nación.

En ese sentido, el mandatario aseguró que la actual situación financiera parte del decreto ministerial que autorizó en 2023 el cobro de impuesto de ese año y el adelanto de parte del siguiente. “Eso hizo ver un recaudo muy alto en 2023 y muy bajo el recaudo de 2024, pero la verdad es que se giraron a Ecopetrol esos $36 billones de una deuda de $75 billones que nos dejó el Gobierno pasado”, explicó.

El presidente consideró que ese error “fue un contrasentido económico, un craso error, porque estancamos innecesariamente la economía de 2023, que creció 0,7 %”.

El problema fue mayor, insistió, al explicar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) llegó a $76 billones, casi todo el presupuesto para la educación en un año. “Pero al ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo, en el cargo durante ese año) se le ocurrió que se podía pagar a Ecopetrol de un solo totazo en 2023. Y para eso hizo el anticipo”, sostuvo.

Ver también: Y el domingo… partidazo en el Metropolitano

Aseguró que, como ese pago no quedó registrado, “esos $36 billones ni siquiera movieron la aguja del déficit fiscal, que lo hubiéramos reducido sustancialmente si se hubiera contado ese hueco en el Gobierno anterior (Iván Duque), pero lo escondieron”, dijo.

Por ello, le pidió al actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, que “busque la manera para que esa deuda quede en las cuentas nacionales: cuando usted entregue informes a las calificadoras de riesgo, ese pago esté registrado. El déficit de la gasolina debe quedar de alguna manera para que se clarifique que fue mayor en 2022 y barrió por completo el marco fiscal de 2023″, reiteró.

Y dijo el mandatario que son dos hechos los que han afectado las finanzas públicas: uno, que la deuda de la gasolina, por la que se pagaron $36 billones a Ecopetrol –que compra el combustible a precio internacional y lo vende a precio subsidiado, incluidas las camionetas de lujo–, no quedó registrada.

“Al girar ese cheque por $36 billones se generó el subsidio a los combustibles fósiles, que tanto hemos cuestionado, contrario a lo que el pueblo nos ordenó. Qué injusticia: los pobres financiando a los ricos, contrario a lo que ordena la Constitución. Y aun hoy estamos pagando ese descuadre”, afirmó Petro.

El otro factor es el pago del empréstito adquirido en pandemia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.600 millones de dólares, que la pasada administración pactó para ser pagado en tres años, sostuvo.

Le sugerimos: Así va la tabla de posiciones de la Liga I tras la victoria de Junior 1-0 sobre La Equidad

Y añadió que, si no se hubieran girado esos recursos, el Gobierno tendría suficientes ingresos para financiar los programas sociales del Plan Nacional de Desarrollo.

Señaló en este punto que “nos pasó algo parecido con el exministro Gaviria, porque no podemos subsidiar con lo público la universidad privada, eso es como ordeñar lo que es de todos para fortalecer negocios particulares”.

“Y pasó lo mismo con la reforma agraria, nos sabotearon el artículo para hacer expedito que se pudiera comprar tierras para entregar a los campesinos y la misma ex ministra de Agricultura pidió que no se aprobara ese artículo”, aseveró el jefe de Estado.

Y concluyó en su intervención: “Hoy salió otra tropelía, mientras el DANE sacaba sus datos positivos de crecimientos de puestos de trabajo (...), la junta directiva del Banco de la República, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la Junta del Banco articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios, el Banco no es capaz de bajar la tasa de interés, aunque estamos haciendo crecer industria y agricultura, no fue capaz de bajar la tasa de interés, porque la mayor parte de la junta directiva del Banco es uribista, debimos ser mayoría esta vez pero la delegada que yo puse me la sugirió Ocampo”.

Se refirió Petro a la experta Olga Acosta, de la junta directiva del Emisor, que el pasado lunes mantuvo la tasa de interés en 9,5%.