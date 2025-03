Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, asesora del Comando General de las Fuerzas Militares y compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, entregó su testimonio a la justicia en relación con presuntos hechos de acoso por parte del general (r) Eduardo Zapateiro.

En su declaración, indicó que entre 2021 y 2022 recibió mensajes en su teléfono personal del entonces comandante del Ejército, sin que existiera una justificación laboral para dichas comunicaciones.

Según Zambrano, en estos mensajes Zapateiro habría solicitado fotografías y, ante su negativa, insistió en que eliminara las conversaciones. También manifestó que en enero de 2022 el oficial (r) volvió a contactarla para preguntarle si su pareja la había influenciado para denunciarlo.

Además, en este mismo sentido, la denunciante aseguró que Esparza le había advertido sobre supuestos antecedentes del general con situaciones similares.

En su testimonio, Zambrano mencionó una videollamada recibida tras la salida de Esparza del Ejército, en la que Zapateiro le habría manifestado: “A mí nadie me pasa por encima”.

Posteriormente, en junio de 2023, según aseguró la denunciante, volvió a recibir mensajes del militar en retiro, a los que respondió solicitándole que no la contactara más.

Zambrano también declaró que en septiembre de 2021 escuchó a la entonces mayor general María Paulina Leguizamón Zárate afirmar que Zapateiro había solicitado el retiro de un oficial del Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), solicitud que fue aprobada.

Además, el brigadier general Luis Villegas Muñoz le habría confirmado que la exclusión del coronel Esparza no fue discutida en la Junta Asesora, pese a que su nombre apareció en el acta de retiro.

La versión de Zapateiro

Luego de que estas declaraciones se hicieran públicas a través de la columna del periodista Daniel Coronell, Eduardo Zapateiro emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones en su contra.

El excomandante del Ejército afirmó que su conducta ha estado siempre regida por principios de lealtad y respeto hacia quienes lo rodean.

“No ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por la lealtad y la honradez en todos mis actos públicos y privados”, señaló el general (r) en su pronunciamiento. Agregó que su conciencia está tranquila y que espera que el país supere la situación política actual.

Zapateiro también señaló que continuará dedicado a su vida personal y profesional, expresando que su prioridad es su familia y su círculo cercano. En su comunicado, hizo un llamado a la unidad nacional y a dejar de lado intereses individuales para el beneficio del país.

La reacción de Petro a la denuncia contra Zapateiro

El testimonio de Zambrano coincide con declaraciones previas incluidas en la sentencia que ordenó la reincorporación del coronel Esparza al Ejército. En ese fallo judicial, se menciona la existencia de comunicaciones entre Zapateiro y la denunciante, así como la posible presión para evitar que se interpusiera una denuncia formal.

El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político y militar. De hecho, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema a través de su cuenta de X, donde citó un pasaje bíblico y calificó al excomandante como “desleal”.

En su publicación, el mandatario cuestionó la ética del oficial en retiro y su desempeño dentro de las Fuerzas Militares. También afirmó que en el Ejército no puede haber espacio para la deslealtad entre sus miembros.

“La Biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo. En Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porque sabemos que sí pasa eso, se incumple, y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres; donde puedes desaparecer, como militar tonto; sino porque demuestras que eres desleal, y un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría no solo a él, sino a su mujer amada, a su corazón, la parte más querida y amada de su ser; y a la bandera que dices defender”, publicó el presidente

Y agregó, entre otras cosas: “Hoy eres desleal, poco oficial de Bolívar; te empequeñeces, no porque seas uribista, golpista y algo delincuente y sedicioso contra el orden constitucional, sino porque irrespetas al compañero, que al lado tuyo, en la trinchera y bajo tus órdenes, te puede salvar y tú salvar a él, pero querías traicionarlo en el propio corazón, y eso no lo hace un hombre de verdad, y menos un oficial de Bolívar”.

Ya sabía.



El pronunciamiento de Petro ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una postura firme contra posibles abusos de poder dentro de la institución, otros han interpretado sus palabras como un ataque personal hacia Zapateiro, con quien ha tenido enfrentamientos previos en el ámbito político.

Por el momento, las denuncias contra Zapateiro siguen en investigación. Las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar si existen méritos para iniciar un proceso formal en su contra. Entretanto, el general (r) ha reiterado su rechazo a las acusaciones y se mantiene a la espera del desarrollo del caso.