El general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro renunció a su cargo como asesor de seguridad de la Gobernación del Tolima. La dimisión fue presentada el pasado 21 de febrero y aceptada recientemente por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

En su carta de renuncia, Zapateiro manifestó que no podría continuar con las labores de acompañamiento y análisis en materia de seguridad.

“No podré seguir acompañando estas conversaciones y análisis voluntarios con el equipo de seguridad, ni participar en los espacios de diálogo y reflexión en torno a los temas de seguridad del departamento, la región y el país”, señaló en el documento dirigido a la administración departamental.

Además, Zapateiro también expresó su disposición inicial de continuar con estos ejercicios, pero mencionó que las circunstancias actuales lo llevaban a apartarse del cargo.

Señalamientos contra el general en retiro

La renuncia del excomandante del Ejército coincide con la reciente publicación de informaciones que lo vinculan con un presunto caso de acoso sexual.

Según revelaciones del periodista Daniel Coronell, el general retirado habría enviado mensajes de carácter sexual a la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz en 2022, cuando esta trabajaba como contratista en el Comando General de las Fuerzas Militares. Zambrano es esposa del coronel José Luis Esparza, quien lideró la Operación Jaque.

Los mensajes divulgados contendrían solicitudes explícitas del entonces comandante del Ejército para que la abogada se mostrara en ropa interior o sin ella.

En uno de los textos atribuidos a Zapateiro se leería: “Déjeme verte de pies a cabeza. En tus cucos. ¡O sin nada!”. En otro fragmento, insiste: “Con cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere, se hace. Quiero verte. Hazlo”.

Implicaciones judiciales y reacciones

El caso adquirió relevancia luego de que un fallo del Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenara anular el decreto que retiró del servicio activo al coronel Esparza en 2021.

La sentencia concluyó que hubo “desviación de poder” en su desvinculación y señaló que el entonces comandante del Ejército habría intervenido en la vida personal del oficial y su esposa. Como consecuencia de la decisión judicial, el coronel Esparza fue reintegrado a las filas del Ejército Nacional.

En medio de la controversia, Zapateiro había evitado pronunciarse públicamente sobre las acusaciones en su contra; no obstante, recientemente, mediante un comunicado, aseguró que todos estos señalamientos eran falsos.

“Frente a todas estas acusaciones de hoy, solo debo decirle a los Colombianos que no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por los principios de lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados y buen trato a todas las personas que han trabajado conmigo. Mi conciencia está tranquila y seguiré esperando que toda está situación Política del País se decante para bien de todos los que estamos preocupados por él”, precisó el oficial retirado.

Su dimisión como asesor de seguridad del Tolima se produce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre su conducta y su gestión en el servicio público.

Por su parte, la Gobernación del Tolima no ha emitido comentarios adicionales sobre la renuncia ni sobre la situación judicial del general en retiro.