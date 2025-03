La reforma a la salud 2.0 del gobierno de Gustavo Petro vuelve a discutirse en la temida –para el oficialismo– Comisión Séptima del Senado de la República, la misma en la que el año pasado naufragó el primer proyecto de ley en este sentido.

La iniciativa del Pacto Histórico sigue sin convencer y, tras el hundimiento de la reforma laboral, en la misma célula legislativa, los ministros, por orden de Petro, han empezado a estudiar nuevas opciones para intentar implementar el articulado vía decreto.

En la Comisión Séptima hay mayorías para hundir la reforma. De los 14 senadores, hay ocho fijos que votarían negativo. El oficialismo cuenta con tan solo cinco a favor. La duda, en este caso, recae sobre la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, quien ha sido una dura opositora del proyecto de ley.

La legisladora vallecaucana, que ha insistido en que el proyecto aún no cuenta con aval fiscal, presentaría, de acuerdo con fuentes del partido de la U, una ponencia alternativa.

Cabe recordar que el directorio general de la U fue beneficiado por el Gobierno con el Ministerio de las TIC para lograr respaldos en el Congreso; sin embargo, están lejos de consolidarlos.

“De 1998 al 2022, cuatro presidentes han dicho que recibieron un sistema de salud colapsado y algunos dicen hoy que el problema acaba de comenzar. Todos los decretos fueron para darles más plata a las EPS. El único que quiere implementar una reforma que la gente necesita es Petro”, aseguró este sábado el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso (...) porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes. Solo se necesita audacia y decisión. Toda EPS que quiera salirse del problema en el que ya está, porque por eso quiebran, que es ser aseguradora financiera (...), le invito a no seguir en ese problema y se convierta en gestor farmacéutico”, dijo Petro.

En este sentido, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo respaldó la propuesta del presidente.

“El Gobierno tiene la capacidad de, por medio de decretos, aplicar varios puntos de la reforma a la salud. Es una lástima que un sector del Congreso no quiera hacerlo. La ciudadanía debe entender que entre más se demore en aprobar la reforma, los inconvenientes que tenemos en el sistema van a seguir”, señaló el congresista a medios de comunicación.