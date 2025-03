La Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, al político Máximo Noriega y al empresario Euclides Torres en medio de una investigación que cursa contra dos congresistas del Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022.

Cabe recordar que la Sala de Instrucción del alto tribunal investiga al senador Pedro Flórez y al representante Agmeth Escaf por su papel en la financiación de la campaña del hoy presidente en la región Caribe. Ambos congresistas fueron mencionados por Nicolás Petro Urrego, hijo del jefe de Estado, durante un interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación.

En su momento, Nicolás Petro fue acusado por su expareja sentimental Day Vásquez de recibir dineros para la campaña de Petro Presidente y para negociar la paz total, con el fin de beneficiar a Samuel Santander Lopesierra , alias el Hombre Marlboro, y al ‘Turco’ Hilsaca.

Máximo Noriega fue mencionado en la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, quienes fueron capturados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia, el representante del ente acusador presentó, entre otros elementos materiales probatorios, una videollamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega, quien coordinó la pasada campaña de Nicolás Petro a la Gobernación del Atlántico en 2019.

En la conversación Noriega, a quien la Colombia Humana le revocó el aval para inscribirse como candidato a la Gobernación, le habla a Vásquez sobre un dinero que estaría reclamando Nicolás Petro y que ella se negaba a devolverle, haciendo de intermediario entre la expareja.

‘Máximo, es que yo no le estoy robando a nadie porque esa plata tampoco era para él (Nicolás). Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando y él (Nicolás) me quiere acusar a mí de ladrona’, se escucha a Day Vásquez decirle a Noriega en el audio, dando a entender que no tenía planes de devolver el dinero, cuya cantidad no se menciona.

Por su parte, el congresista Escaf señaló: “Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya para poder demostrar mi inocencia lo antes posible”, dijo Escaf en su momento.

Sobre el senador Pedro Flórez, Nicolás Petro dijo a la Fiscalía que Euclides Torres enviaba dinero para la campaña presidencial en la costa Caribe a través de él.

“Pedro Flórez y yo nos quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista (...) La sede tenía gastos entre 20 y 30 millones de pesos mensuales. La plata era de Euclides. Quien le entregaba la plata a ella (administradora de la sede) para pagar servicios, arriendos, era el senador Pedro Flórez”, declaró el hijo del presidente.