Las autoridades reportaron avances en las investigaciones sobre el caso de Érika Morales, la joven que fue atacada hace tres años con una botella cuando se encontraba en el baño de una discoteca de la ciudad de Pasto, en departamento de Nariño.

Se conoció que los investigadores lograron identificar a las dos presuntas agresoras de Érika Morales y se espera que en los próximos días consigan dar con su paradero para realizar la respectiva captura para que respondan ante las autoridades por los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto del 2021.

El caso de Érika Morales volvió a ser noticia a nivel nacional luego que solicitara se le practicara la eutanasia debido a su complicada condición de salud. La mujer de 20 años de edad recibió a los 17, un botellazo en la cabeza que la dejó cuadripléjica.

Este fuerte golpe hizo que la joven tuviera “un infarto cerebral con secuelas múltiples severas”, manifestó Tatiana Morales, hermana de Erika.

Erika pasó un año y siete meses inconsciente en una UCI, hasta hace poco menos de un año y medio cuando despertó. Sin embargo, todo el daño que sufrió su cuerpo era irreversible. “El mismo especialista nos lo dijo, que no iba a recuperarse”, dijo Tatiana.

La joven se encuentra en estado de cuadriplejía, y no puede mover su cuerpo, pero se logran comunicar con ella mediante una cuadrícula con el abecedario que ella señala con sus ojos.

Gracias a esa comunicación les ha comunicado que sufre de dolores intensos, los cuales la han llevado a pedir su muerte de manera digna.

El caso de Erika Yanira Morales ha desatado un debate en Colombia sobre el derecho a una muerte digna. La joven de Pasto, cuadripléjica desde 2021 tras un trágico hecho, ha solicitado la eutanasia debido a los intensos dolores que sufre, pero su EPS, Emssanar, ha rechazado el… pic.twitter.com/8702146ZuX — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) February 19, 2025

“Para mí es muy duro porque no estoy preparada para que mi hermana parta. Es difícil, pero con el tiempo ya lo acepté, tuvimos que estar con psicología. Ya acepté que mi hermana no tiene que estar sufriendo”, expresó Tatiana por medio de un live en sus redes sociales.

Igualmente, aprovechó la oportunidad para denunciar que la atención por medio de la IPS no ha sido la mejor.

“La verdad en la IPS que ella se encuentra ahora hemos tenido muy mal servicio, ha sido muy difícil encontrar auxiliares. Mi hermana es un paciente consciente, a ella hay que cuidarla diferente a lo que es tratada, una persona inconsciente”, expuso Tatiana.

Aunque ellas han solicitado la eutanasia por la EPS Emssanar, esta inicialmente se negó a realizar la intervención. Sin embargo, el pasado el 26 de febrero de 2025 se conoció que la EPS autorizó la realización de este procedimiento.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logre ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho, todo fue a aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, expresó la hermana de Erika.

