Durante una cumbre de gobernadores, en Villa de Leyva, Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que el general Pedro Sánchez se convertirá en el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velásquez.

“Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa reemplazará a Iván Velásquez que hizo una muy importante labor. Lo que he pensado y espero no equivocarme y espero que sea un general de la República y que ese general tenga que ver con la vida. Y que yo he observado que estos dos años cómo matan niños en Gaza. (...) Mientras autoridades israelíes bombardean niños en Gaza y autoridades estadounidenses enviaban niños encadenados, aquí demostramos cómo un general salva vidas y salva la selva. (...) El próximo ministro de Defensa, sea el general Pedro Sánchez”, señaló el jefe de Estado.

Cabe recordar que Sánchez fue el oficial que lídero el rescate de los hermanos Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neruman Ranoque después de 40 días perdidos en la selva.

Velásquez era el último miembro del gabinete original de Petro que quedaba en el cargo ya que las otras dos ministras con esa condición, las de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y de Trabajo, Gloria María Ramírez, dimitieron el pasado domingo.

La ola de dimisiones comenzó luego del polémico consejo de ministros del pasado 4 de febrero, transmitido por televisión y redes sociales, en el que afloraron divisiones y malestares en el gabinete por el nombramiento ese mismo día del controvertido político Armando Benedetti, con procesos por corrupción, como jefe de Despacho de Presidencia.

Tras las críticas a ese nombramiento expresadas por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, apoyada por Muhamad y otros altos funcionarios, al día siguiente comenzaron las renuncias.

La dimisión de Velásquez, un jurista de prestigio como defensor de los derechos humanos, se produce en medio de un deterioro de la seguridad en el país, por lo que su gestión como titular de Defensa ha sido muy criticada.