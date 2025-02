El pasado lunes 17 de febrero, la Policía Metropolitana capturó a Andrés Felipe Palomino Guzmán, alias Caníbal, por presuntamente atacar a su pareja a mordiscos en el barrio Andalucía de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Los hechos sucedieron el pasado 19 de enero, cuando alias Caníbal, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez y llegó a la casa donde estaba Paola Andrea Ospina Echeverry, de 30 años, a atacarla a mordiscos.

En ese momento, la mujer reveló en Blu Radio que Palomino le causó severas heridas en el rostro y le arrancó parte del labio superior.

#EsNoticia🚨l Logramos la captura de alias 'Caníbal' agresor de su pareja sentimental.



Este hombre de 2️⃣7️⃣años fue detenido por violencia intrafamiliar tras golpear y atacar a mordiscos a su pareja en #Kennedy



¡Si eres víctima no dudes en denunciarlo a #Línea 155. pic.twitter.com/IqAp3LYpWZ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 17, 2025

“Realmente, para contarlo todo me queda muy complicado, pero puedo decir que me destruyó toda la cara, me arrancó el labio superior, tengo muchas mordeduras”, narró Paola Andrea.

La amiga de Paola Andrea, llamada Yosaira Lozano Díaz, contó que: “Él llegó borracho a las 3:00 de la mañana diciéndole a ella que dónde estaba el cuchillo de la casa, entonces ella, en un momento que pudo, se paró y lo escondió”.

“Ella decía: ‘Un cuchillo para qué’, y la agarró y la prendió. Todo el cuerpo está lleno de mordiscos, él la quería matar, la tuvo secuestrada hasta las 6:00 de la mañana”, narró.

Asimismo, Paola Andrea tuvo que someterse a una cirugía plástica para reconstruir su boca, pero le falta hacerse otros 5 procedimientos.

La orden de captura contra este hombre es por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso heterogéneo con lesiones personales. Por eso, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre tenía cuatro anotaciones previas por el delito de violencia intrafamiliar.