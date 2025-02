El jefe de la Unidad Nacional para la Protección (UNP), Augusto Rodríguez, declaró este martes 18 de febrero ante la Fiscalías General de la Nación, en Bogotá, respecto a un supuesto aporte de $500 millones a la campaña de Gustavo Petro en 2022.

La declaración, que se realizó ante el fiscal Elkin Ardila, quien adelanta la investigación sobre unas posibles entradas irregulares de dinero a la campaña, tiene que ver con las palabras que dijo Rodríguez en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero, televisado a nivel nacional.

“El señor Benedetti no ha sido condenado, pero no significa que tal y como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones, pero comenzaron con él el tema del señor Pitufo, y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Lo puedo sostener porque me lo dijeron”, dijo en su momento el actual director de la UNP.

Este comentario incluso hizo que Armando Benedetti, jefe de despacho del Gobierno, denunciara a Rodríguez por injuria, calumnia y abuso de autoridad por omisión de denuncia.

También se conoció que este mismo martes también declaró en la Fiscalía el abogado Néstor Daniel García, en relación al presunto vínculo entre el catalán Xavir Vendrell y alias Papá Pitufo.

Petro se ha referido al tema en varias oportunidades, asegurando que Diego Marín, conocido como ‘El zar del contrabando’ intentó filtrar dinero en la campaña, pero él mismo mandó e devolver el dinero.