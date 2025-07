Un expresidente le puede decir que no a un candidato, pero un expresidente no le podrá decir que no al presidente electo.



Prepárese, presidente Uribe, porque el 7 de agosto de 2026, cuando hayamos derrotado al tirano, me acompañará como Ministro de Defensa.



Es el llamado de la… https://t.co/ZQBbd8W32N