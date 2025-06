El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay del pasado sábado ha generado una polémica conversación sobre los protocolos de seguridad implementados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el centro del debate se encuentra Augusto Rodríguez, director de la entidad, quien durante una entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu intentó explicar las razones detrás de la reducción del esquema de protección del parlamentario.

Rodríguez confirmó que el día del atentado, Miguel Uribe contaba únicamente con dos escoltas, una cifra significativamente menor al esquema habitual que incluye “cuatro agentes de la policía y tres de la Unidad Nacional de Protección”. El director atribuyó esta reducción a una serie de “situaciones que coincidieron de manera muy negativa”, explicando que varios escoltas se encontraban “descansando” tras una jornada que había terminado “a las 3 de la madrugada” del día anterior.

“Ha habido situaciones en las que han conocido de algunas actuaciones de algunos, digamos que son minoría afortunadamente, pero que se conocen algunas personas que han cometido errores que han cometido situaciones a veces que comprometen a los mismos protegido”, aseguró.

El director de la UNP identificó la tercerización de los escoltas como un “problema de fondo” que genera desconfianza entre los protegidos. Estos escoltas provienen de empresas privadas, lo que ha llevado a la UNP a iniciar un proceso de “formalización” del personal para resolver esta situación.

Rodríguez negó que la responsabilidad del debilitamiento del esquema recaiga exclusivamente en Miguel Uribe, explicando que “la jefatura del esquema la tenía un vicecomisario de la policía”, quien es el encargado de determinar la cantidad de efectivos necesarios cada día.

Rodríguez fue cuestionado sobre la revelación del presidente Petro acerca de supuestos seguimientos al hijo de Miguel Uribe. El director admitió su desconocimiento: “No, eso es una información que llegó en estos últimos días. El día anterior y ayer”. Agregó que ni la policía, responsable de estudiar el nivel de riesgo, ni la UNP tenían conocimiento de esta situación.

Respecto a las supuestas 23 solicitudes de protección “diferente, especial” que habría presentado Miguel Uribe, Rodríguez ofreció una versión diferente. Según el director, en su poder tiene “toda la carpeta del doctor Miguel Uribe” con “cerca de 31 solicitudes”, pero aclaró que “ninguna es que esté pidiendo refuerzos de la persona al sitio que va a visitar. Es un apoyo”.

El funcionario también reveló que el último estudio de riesgo clasificó a Miguel Uribe en “riesgo ordinario”, la categoría más baja del sistema de evaluación.

Rodríguez admitió que la UNP “no era la coordinadora principal del esquema” en el momento del atentado. Explicó que se enteraron de la situación cuando entrevistaron a su escolta para conocer los detalles, particularmente sobre “un evento que no estaba plenamente programado y que ellos no conocían dónde iba a ser”.

Tras las diversas críticas y voces que plantean la posibilidad de su renuncia dijo: “No, yo no he pensado en renunciar porque yo he revisado y tengo absolutamente claro que he estado al tanto en estos días”.