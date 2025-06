Pese a que inicialmente había dicho que quedaba congelada la firma del decreto de la consulta popular sobre la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció luego que sí irá a Cali este miércoles a firmar el decretazo, sobre todo ante la decisión del Senado de suspender la deliberación en estos días en solidaridad con el senador Miguel Uribe, víctima de un atentado el pasado sábado, con lo que el último debate de la reforma laboral en el pleno de la cámara alta se retrasa.

“Lo dicho aquí en el ‘trino’ de abajo, es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que había dicho antes de la decisión de la plenaria de Senado al suspender sus sesiones hasta el miércoles. Eso me hizo decir que dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Agregó al respecto en el mismo mensaje: “Nosotros enarbolamos la política del amor, hablé y traté de lograr un acuerdo nacional. Pero la política del amor no se debe confundir con que traicionemos el mandato popular que es lograr paz y justicia social en Colombia. Presentamos los proyectos de ley al Congreso para las reformas sociales y ya han visto lo que ha pasado. He dado tiempo para que la reforma laboral sea aprobada por ley. Pero la actual decisión del Senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato. Sin justicia social no hay paz y es mi mandato”.

El mandatario se pronunció ante la publicación del exembajador y candidato presidencial, Roy Barreras, quien señaló que Petro “abre la puerta al diálogo en el escenario del Congreso para aprobar la reforma Laboral: ‘La firma del decreto está congelada hasta ver la disposición de la plenaria y la conciliación de la reforma en el Congreso’”.

Y ante la petición desde el Concejo de Cali para que desista de la manifestación, el jefe de Estado aseveró en otro ‘trino’ que “nadie puede pedirle a ningún presidente de Colombia elegido por voto libre del pueblo visitar alguna parte del país. Eso no es más que sedición, como hemos visto de varios líderes políticos. Espero el apoyo de todo el pueblo caleño y de todo el pueblo del occidente del país. La manifestación por la paz y la democracia va”.

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró que las centrales obreras convocan a la ciudadanía a participar en la Gran Concentración por la Paz y la Democracia, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de junio de 2025, en la ciudad de Cali. El evento, recordó, se realizará en la Plazoleta de San Francisco, a partir de las 2:00 p. m., y contará con la participación de Petro.

“El viaje a Cali sigue en pie. Se debe recordar que quien convoca a la huelga o al paro nacional son las centrales obreras y los sindicatos, ellos son los que han convocado y nosotros para acompañarlos ese día, hemos pensado asistir a esa convocatoria en la ciudad de Cali”, sostuvo el jefe de la cartera política.

“Invitamos a la ciudadanía a participar, de forma masiva y respetuosa, en un ambiente de convivencia y expresión democrática”, concluyó Benedetti.