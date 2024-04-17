Una gran polémica se suscitó cuando una ciudadana que denunció la grabación de un video explícito con contenido sexual, el cual fue grabado en un parque público en Bucaramanga.

El video fue grabado en el parque La Flora, lugar donde acuden familias con niños y mascotas, por lo cual generó indignación entre la comunidad de los barrios La Floresta y Terrazas.

El contenido audiovisual que dura trece minutos, tiene imágenes claras y explícitas de un hombre y una mujer teniendo relaciones a plena luz del día.

Por el escándalo de la pieza audiovisual, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que estas personas responsables deberían ser sancionadas.

‘Este tipo de cosas no solo atentan contra la moral sino que irrespeta y pone en peligro la inocencia de los niños que van a los parques. Las investigaciones se están adelantando y los responsables de ese video serán sancionados conforme a la ley’, dijo.

Sin embargo, Kitty, la actriz del video, manifestó que la grabación la realizaron hace más de 5 meses y tenía los permisos necesarios. Ella describió que llegaron al parque, y el mismo guardia de seguridad los habría ubicado en un lugar de bosque para poder realizar el video.

‘El video fue profesional, fue en un lugar oculto en donde no transitaban los niños, era un parque alejado, fue en una zona boscosa. Ya había permiso, en ningún momento ingresé al parque y no hice nada a la fuerza’, señaló la actriz.