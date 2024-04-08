En una operación conjunta, la Armada y el Ejército Nacional lograron incautar un importante arsenal perteneciente al ‘Clan del Golfo’ en el departamento de Santander. La intervención se llevó a cabo en el corregimiento Vijagual, municipio de Puerto Wilches, donde cuatro individuos fueron capturados por tropas de Infantería de Marina, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No.1.

De acuerdo con lo que dieron a conocer la autoridades, la embarcación interceptada transportaba un variado y peligroso material, incluyendo armamento, municiones, explosivos improvisados, granadas, chalecos multipropósitos, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

Según información de inteligencia naval, estos elementos estaban destinados a ser utilizados por integrantes del ‘Clan del Golfo’ para atacar tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

Con esta exitosa operación, las fuerzas de seguridad lograron frustrar los planes terroristas de este grupo, que busca generar violencia y violar el Derecho Internacional Humanitario.