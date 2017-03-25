Con el fin de verificar que a los consumidores del sector automotor se les garantice su derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos (PQR) por los bienes y servicios adquiridos en materia de vehículos y motocicletas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzará a realizar una serie de visitas a diferentes concesionarios del país.

Durante estas inspecciones se pretende establecer si los concesionarios están recibiendo las PQR de sus usuarios, si las mismas están siendo tramitadas eficazmente y si se les está brindando una solución, cumpliendo con el término de 15 días hábiles que establece la norma.

El director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Daniel Orozco, dijo que las visitas de inspección se harán en Bogotá, Montería, Villavicencio, Neiva, Pereira, Ibagué, Popayán, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Armenia y Pasto, en concesionarios de las principales marcas y categorías de vehículos y motocicletas.

En Colombia los productores, ensambladores, importadores, concesionarios, talleres y expendedores de repuestos están obligados a contar con un sistema de PQR alimentado por lo que reportan los usuarios a nivel regional o local, lo que permite la identificación, clasificación, atención, respuesta y seguimiento de las distintas peticiones, quejas y reclamos que presenta el consumidor.

En caso de un incumplimiento de las disposiciones e instrucciones en materia de PQR, la Superindustria puede imponer multas de hasta $1.500 millones.