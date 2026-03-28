La NASA ya tiene definido cómo será la transmisión del lanzamiento de Artemis II, una de las misiones más esperadas en la exploración espacial reciente.

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Este evento podrá seguirse en tiempo real desde cualquier parte del mundo y es lo que más emociona a las personas.

El despegue está programado para el miércoles 1 de abril a las 5:24 p.m. hora de Colombia.

Los usuarios podrán ver la transmisión a través del canal oficial de YouTube de la NASA, disponible en inglés y español, así como en la plataforma NASA+.

¡Aún estás a tiempo de mandar tu nombre con @NASAArtemis II!



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Así será la cobertura minuto a minuto del lanzamiento de Artemis II

La transmisión no se limitará al lanzamiento, sino que incluirá diferentes momentos clave durante la jornada.

Desde las 6:45 a.m. hora en Colombia comenzará la cobertura con la preparación del cohete y el cargue de combustible del sistema SLS. A las 11:40 a.m. iniciará la señal en NASA+ con avances previos al despegue.

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La transmisión principal arrancará a las 3:45 p.m., acompañando el conteo regresivo y el lanzamiento.

La cobertura se mantendrá hasta varios minutos después del despegue, mostrando las primeras maniobras de la nave.

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La NASA también informó que el seguimiento continuará en los días posteriores, con reportes diarios desde el Centro Espacial Johnson.

Además, los espectadores podrán observar imágenes de la nave Orion y comunicaciones directas con la tripulación, conocidas como transmisiones “downlinks”.