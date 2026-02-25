En los proyectos de expansión que realiza la empresa de alumbrado ESTIV, en Valledupar, recientemente pusieron en funcionamiento nuevas luminarias en diferentes sectores de la ciudad y en zonas rurales. Esto dando cumplimiento a las solicitudes emitidas con anterioridad por la comunidad, líderes, presidentes de juntas y de la Alcaldía de Valledupar, las cuales fueron validadas por el equipo técnico.

En este sentido, la infraestructura fue ampliada en sectores que permanecían a oscuras o tenían una iluminación deficiente, lo cual en gran parte se convertían en focos de inseguridad.

De igual manera, la compañía indicó que los trabajos fueron realizados en: Sendero La Sierra (9 luminarias LED, 7 postes de fibra), Parque Valle Meza (10 postes metálicos y 1 luminaria LED), Parque La Nevada (61 luminarias LED y 24 reflectores), Cancha Oriente de Callejas (2 postes de fibra y 4 reflectores), Entrada a Villa Bolivariana (6 postes metálicos y 6 luminarias LED), Calle 43 (4 postes de fibra y 4 luminarias led), Calle del barrio Eneal (2 postes de fibra y 2 luminarias LED), Parque Eneal (14 faroles LED), Villa Miriam- calle 18 a desde 31ª hasta 33ª (19 postes de fibra y 24 luminarias LED).

Es de señalar, que la entidad finalizó el 2025 con más de 37.000 luminarias instaladas, cifra que esperan superar a un 100 % en este 2026.