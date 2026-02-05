El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, condenó a 37 años y seis meses de prisión a Ana Iris Batista Arrieta, acusada por la Fiscalía 16 seccional, del delito de homicidio agravado, como autora intelectual del asesinato de su esposo, Jorge Eliecer Gómez Bracho, quien era sargento primero activo del Ejército Nacional. Esta decisión fue apelada por la bancada de la defensa.

Estos hechos tuvieron lugar en el restaurante ‘pollo árabe’, de esta capital, el 17 de agosto de 2010, hasta donde llegaron sujetos armados ingresaron simulando un atraco, lo cual fue desvirtuado por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre estas, los testimonios de los autores materiales del crimen, Olga Coronado, alias La Chiqui; Elías Mandón Buitrago, y Daimer Zúñiga, alias Kevin. La primera de ellos, aceptó su responsabilidad, mientras que los demás fueron vencidos en juicio.

De acuerdo con lo expresado por la juez, el asesinato se cometió con ánimos de lucro por parte de la condenada, por lo cual cobra mayor responsabilidad y punibilidad. Para ese entonces el sargento primero, tenía un seguro de vida, además de otros bienes materiales, como también la pensión para quien quedara como beneficiario.

Este caso cobró gran relevancia en Valledupar principalmente entre los familiares de la víctima que esperaron en la justicia por más de 10 años. Es de indicar que Ana Iris Batista se encuentra en libertar por vencimiento de términos, no obstante, con la condena el juez ordenó fuera capturada para el cumplimiento de la pena.