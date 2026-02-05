En el desarrollo de actividades de registro y control que adelanta la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y protección ambiental, logran la incautación de 30.000 dosis de marihuana que se encontraban ocultas en una empresa de encomiendas.

Durante el procedimiento de la verificación de los paquetes, un canino especializado en detección de narcóticos, dio la señal de alarma al identificar la presencia del alucinógeno oculto entre los paquetes de envíos, permitiendo a las autoridades ubicar el cargamento ilegal.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, el alucinógeno incautado, está avaluado en 150.000.000 millones de pesos, golpeando contundentemente las finanzas criminales de la estructura delictiva que pretendía comercializar el la droga en diferentes sectores de la ciudad.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las economías ilícitas que afectan la convivencia y tranquilidad de los Samarios”, agregó el señor Coronel Jaime Hernán Ríos Puerto Comandite de Policía Metropolitana de Santa Marta.