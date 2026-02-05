Melissa Zayas Navas, quien se desempeñaba como jefe de enfermería en el Hospital San José de La Gloria, Cesar, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito, la tarde de este miércoles, cuando se desplazaba junto a su esposo en motocicleta hacia Aguachica. Se estableció que el siniestro sucedió en inmediaciones del sector conocido como ‘El Cerro de los Chivos’.

La pareja chocó por la parte posterior de un tractocamión, por causas que son materia de investigación. Tras el fuerte impacto la mujer salió expulsada de la motocicleta y quedó debajo del vehículo pesado. Su muerte fue de inmediato. En cuanto a su compañero sentimental, este sufrió lesiones de menor gravedad y fue trasladado a un hospital cercano.

Se estableció que conductores trataron de auxiliar a la pareja, no obstante, encontraron que Zayas Navas, no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos funcionarios coordinaron con la seccional de tránsito y transporte el levantamiento del cadáver.

La occisa era madre de tres menores de edad, y había completado sus estudios de enfermería en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.