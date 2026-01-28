La Gobernación del Cesar firmó el convenio educativo con la Diócesis de Valledupar que permite la atención de 6.236 estudiantes en 14 municipios, quienes recibirán clases en este nuevo año escolar. La inversión es de $28.843 millones para la vinculación de 440 docentes licenciados, que están asignados principalmente en colegios de difícil acceso.

El convenio asegura kits escolares, deportivos, seguro estudiantil y material pedagógico.

En el acto de la firma hicieron presencia los cientos de educadores de los colegios administrados por la Diócesis de Valledupar, muchos de ellos de zonas rurales. Asimismo, el obispo, monseñor Óscar José Vélez Isaza, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, y diferentes sacerdotes.

“Cuando empezamos este proyecto, que tiene 20 años, nunca pensamos que iba para tan largo tiempo, recordemos que se firmó en el contexto cuando vino la desmovilización de los paramilitares, que hizo posible que se pudiera llegar a muchas zonas que antes no se podía llegar, y que también había disminuido la presencia de grupos guerrilleros. Por eso la Gobernación planteó en ese momento de que fuera la Diócesis con nuestros docentes que llegara a esos territorios por lo que significa la iglesia en el departamento y la confianza que le tienen”, manifestó el monseñor Óscar José Vélez Isaza.

Milagro Sanchez Florez

Asimismo, la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila, explicó que para la administración es prioridad la destinación de dichos recursos ya que se trata de la educación de los niños, niñas y adolescentes, que les permite no tener deserción escolar y que cada vez la población esté más educada y se proyecte para el futuro.

“Estos procesos los logramos desde la Secretaría de Educación, y la voluntad que tiene el gobierno departamental de seguir trabajando con los docentes para que más de 6.000 niños que atiende la Diócesis de Valledupar en 14 municipios tengan toda la garantía en su educación. Es una responsabilidad de cumplir con el derecho fundamental de la educación”, destacó la mandataria.

Los municipios beneficiados son: Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Bosconia, Chimichagua, Curumaní, El Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello y San Alberto.