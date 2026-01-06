De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el departamento del Cesar marcó los indicadores en aumento de lesionados por pólvora durante las pasadas celebraciones de Navidad y fin de año. Esto fue corroborado por la Secretaría Departamental de Salud, que indicó que en el territorio se registraron 40 personas afectadas, un 33 % más que en 2024, cuando se reportaron 30.

Por el mal uso de los fuegos pirotécnicos, Valledupar fue donde más se presentaron casos, con 15 afectados, y Aguachica, con nueve. En otros municipios como Codazzi, Curumaní, El Copey, La Jagua de Ibirico y San Diego, con dos casos cada uno, mientras que Astrea, Bosconia, El Paso, La Gloria, Manaure y Pelaya registraron un lesionado.

De los afectados, el 30 % fueron menores de edad, por lo que las autoridades territoriales activaron los protocolos establecidos por el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia.

“De los casos, el 50 % fueron quemaduras de primer grado, 35 % quemaduras de segundo grado, además en dos casos fueron de tercer grado que generó un gran impacto en los afectados, por lo cual hubo en Aguachica un adulto a quien se le amputaron dos dedos y a una niña de 3 años en Valledupar que registró la fractura en una mano”, indicó la secretaria de Salud Departamental, Giogina Sánchez.

También el INS refirió que los otros territorios de la región Caribe con mayores casos fueron Atlántico, Barranquilla, Magdalena, Cartagena de Indias, seguidos de Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Boyacá, Huila, Buenaventura, Casanare y Cauca.

“La incidencia de estos eventos muestra un incremento durante los meses de diciembre y enero, en comparación con el resto del año, coincidiendo con la temporada de mayor consumo de licor. De igual forma, se observa un aumento en las intoxicaciones por fósforo blanco, con mayor prevalencia en la población pediátrica, debido a la disponibilidad de dispositivos pirotécnicos que contienen esta sustancia. Adicionalmente, se registra un incremento en el riesgo de intoxicación por metanol, asociado al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, fenómeno que también se intensifica en esta temporada festiva”, indica el reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud.