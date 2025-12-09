En la sala de la vivienda de Hernando José Mejía Fuentes, de 28 años, quedó tendido su cuerpo sin vida, tras ser ultimado con varios impactos de arma de fuego, en un hecho violento registrado el pasado lunes festivo a las 7:00 de la noche.

Este hombre recibió los balazos en la cara y en el tórax, por cuanto su muerte fue de inmediato sin que sus familiares pudieran hacer algo para ayudarlo, al mismo tiempo que vieron cómo los sicarios huían en una motocicleta en la que se movilizaban.

El crimen sucedió en el barrio La Mamita, del corregimiento de Arjona, municipio de Astrea, Cesar, donde la comunidad indicó que viven en una tensa calma ya que hay versiones que señalan que en la zona hay presencia activa de grupos al margen de la ley, principalmente ‘Clan del Golfo’.

Tras los hechos, la ciudadanía dio aviso en la Subestación de Policía del corregimiento, cuyos funcionarios accionaron las labores pertinentes para realizar la inspección técnica del cadáver.

“Según lo manifestado por testigos el hoy occiso se encontraba en su lugar de residencia, hasta donde llegan dos personas en motocicleta, e ingresan a su lugar de residencia y sin mediar palabra le causan la muerte”, confirmó el reporte policial.

Asimismo determinaron que los móviles y autores hacen parte de la investigación que se inicia en este suceso.