Hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación, en Valledupar, llegaron los familiares de Edison Manuel Genes, de 70 años, para realizar los trámites y reclamar su cuerpo sin vida en la morgue de Medicina Legal.

Este hombre, que dedicó su vida a ser operador de maquinaria pesada en fincas, murió como consecuencia de las picaduras de abejas, en un predio del corregimiento de Aguas Blancas, sur del municipio, donde se encontraba laborando como conductor de una máquina buldócer.

Sus familiares indicaron que las picaduras de los insectos pudo llevarlo a la muerte, no obstante, consideran que también pudo ser un infarto producto de los nervios al verse afectado por dichos animales.

“Cuando sucedieron los hechos, al parecer, se asustó y salió corriendo, y posiblemente le dio un infarto porque no tenía muchas picaduras, solo unas cuentas. A él lo consiguen otros trabajadores de la finca ya tirado en el suelo porque él logra bajarse de la máquina, lo llevaron al puesto de salud, pero ya estaba muerto”, indicó Miguel Enrique Genes, hijo del fallecido.

Por su parte, el reporte de la Policía Nacional, estableció: “Los hechos se presentaron en una finca, cuando el hoy occiso se encontraba realizando sus labores diarias en una maquinaria pesada y fue atacado por abejas; posteriormente fallece, al parecer a causa de las picaduras”.

Edinson Manuel Genes era oriundo del corregimiento de Aguas Blancas, y padre de siete hijos.