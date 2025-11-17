En el corregimiento Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, los padres y familiares del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, realizaron una velatón, pidiendo su pronta liberación debido a que fue secuestrado el pasado 14 de noviembre en Balboa, departamento de Cauca, cuando se encontraba realizando operaciones militares.

A la manifestación asistió gran parte de la comunidad y desde la plaza principal del pueblo hicieron un llamado, Gobierno nacional y Ejército Nacional.

“Es un niño que está comenzando a vivir, es una persona con sueño, que nosotros sus padres y la comunidad quiere verlo realizado. Desde Valencia de Jesús que es su terruño con la fuerza de la comunidad de sus padres, que estamos como unos robles, le estamos mandando energía positiva que sienta donde esté que lo necesitamos. Aquí sano y salvo va a volver a correr por las calles de Valencia de Jesús”, dijo el padre del militar.

Enviaron un mensaje a sus captores para que lo liberen. “A sus captores que se pongan la mano en el corazón, son padres, tienen familia. Exigimos la liberación de mi hijo Víctor Hugo, le pedimos al Ejército Nacional que no queremos rescate a sangre y fuego, queremos que medien la liberación”, puntualizó.

En este caso, el comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que los hechos sucedieron durante operaciones ofensivas en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, departamento de Cauca, cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N°3, fueron atacadas y sostuvieron combates contra integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes pretendían afectar la presencia institucional en la zona.

Como resultado de estos hechos, resultaron heridos tres soldados profesionales y dos más lesionados, quienes fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región, donde reciben valoración especializada.

Hicieron un llamado al respeto por la vida del militar, al tiempo que invitan a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico.

De manera adicional, invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita la ubicación de los responsables y contribuya a la liberación del soldado.