Como conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, realizado por Asocapitales, con la presencia de los mandatorios locales, se acordaron cuatro ejes estratégicos para dar freno a la inseguridad y a la comisión de delitos.

Esta reunión se realizó en Valledupar, en una extensa jornada de más de cinco horas, con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y organismos del orden nacional.

Entre estos puntos está el fortalecimiento de los mecanismos de interoperabilidad entre la Fuerza Pública, los gobiernos locales y los entes judiciales, con el fin de mejorar la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en zonas urbanas.

Así mismo con el intercambio de la inteligencia e información, para lo cual el ministro Sánchez anunció la creación de un protocolo de coordinación para compartir información sensible entre la Nación y los municipios, además del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para anticipar amenazas.

“La información salva vidas. Hemos incrementado la ofensiva contra el crimen organizado en un 49 % frente al año anterior, y la judicialización de miembros de grupos criminales aumentó 18 %. Pero necesitamos más cooperación local y participación ciudadana”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

De igual manera el funcionario confirmó la incorporación de 20 nuevas unidades operativas que serán distribuidas en distintas regiones del país, con acompañamiento permanente a los PMU y fortalecimiento del cuerpo auxiliar de Policía.

Y por último, la prevención, inversión y cooperación internacional, para lo cual se acordó trabajar en mecanismos de cooperación con organismos multilaterales y agencias internacionales para prevenir delitos transnacionales como el narcotráfico urbano y la explotación sexual infantil.

En esta mesa de trabajo estuvo el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, quien subrayó que las ciudades viven una transformación en sus dinámicas de violencia, con estructuras más adaptativas y delitos que cruzan fronteras urbanas.

“Las amenazas que enfrentan nuestras ciudades incluyen el uso de artefactos explosivos, bombas incendiarias y violencia organizada. Por eso pedimos claridad y respaldo institucional frente a las decisiones que tomamos en los territorios”, afirmó Galán, quien destacó que estas determinaciones deben estar acompañadas por toda la institucionalidad, garantizando los derechos de la ciudadanía.

El mandatario también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia estatal y la cooperación internacional, así como de proteger a los alcaldes amenazados: “Varios mandatarios locales han recibido amenazas”.

Finalmente, el director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, expresó que: “La seguridad no es solo una tarea policial, es una tarea social, institucional y colectiva. Desde Asocapitales seguiremos promoviendo una agenda técnica, moderna y basada en datos que fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana”, concluyó.